Un centauro è rimasto ferito in uno scontro con un bus della Cotral. L’incidente è avvenuto intorno ieri pomeriggio, intorno alle 16,30 sulla strada provinciale Cimina all’altezza del chilometro 29.

Per cause in corso d’accertamento la moto su cui viaggiava è finita contro il pullman . L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato proprio il centauro. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al policlinico Gemelli in eliambulanza.

Secondo quanto si è potuto apprendere le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Il traffico ha subito forti ripercussioni con la strada che è stata chiusa al traffico.