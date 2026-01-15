Incidente questa mattina lungo la Tuscanese dove due auto si sono scontrate e una, per l’urto, si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto alle porte di Tuscania. Per cause e dinamica in corso di accertamento le due vetture si sono urtate.

L’impatto è stato così violento che una è finita nella cunetta e una contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia locale per gestire la viabilità e fare tutti i rilievi del caso. Presente anche il personale sanitario del 118 che si è occupato di prestare soccorso ai due feriti che, fortunatamente, non dovrebbero essere gravi.