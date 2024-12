Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio tra Corchiano e Fabrica di Roma. Intorno alle 18,30 due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso d’ accertamento, in via di Corchiano.

L’impatto è stato molto violento e i due occupanti di una delle due vetture, un uomo e una donna di mezz’età sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo.

Per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civita Castellana. I due, che durante le operazioni di soccorso sono sempre rimasti coscienti, sono stati affidati ai sanitari del 118.

La coppia, di cui non si conoscono le condizioni, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Illeso, invece, l’uomo più giovane alla guida dell’altra vettura..

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente