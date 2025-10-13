PHOTO
Quattro persone, di cui tre in maniera grave, sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato oggi a Civita Castellana.
Si è trattato di uno scontro tra un'auto e un furgone.
L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia, in località Borghetto intorno alle 12,30. Per causa in corso d'accertamento i due mezzi si sono scontrati. L'urto è stato così violento che sono rimasti tutti feriti.
I più gravi sono gli occupanti dell'auto. Per due di loro è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento in ospedale.
Ferito il conducente del furgone in maniera più lieve. Anche lui è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco i carabinieri. La strada è rimasta chiusa fino a dopo le 14 per consentire le operazioni di soccorso dei feriti, gli accertamenti del caso e la rimozione dei veicoli.