Quattro persone, di cui tre in maniera grave, sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato oggi a Civita Castellana.

Si è trattato di uno scontro tra un'auto e un furgone.

L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia, in località Borghetto intorno alle 12,30. Per causa in corso d'accertamento i due mezzi si sono scontrati. L'urto è stato così violento che sono rimasti tutti feriti.

I più gravi sono gli occupanti dell'auto. Per due di loro è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento in ospedale.