Non ce l’ha fatta l’anziano rimasto coinvolto questa mattina in incidente stradale. L’uomo, Paolino Menichetti di 87 anni, era alla guida di un’ape car che, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato quasi frontalmente con un trattore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 all’incrocio di due strade di campagna a Grotte Santo Stefano.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato proprio l’anziano che è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato poi trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Viterbo. Le sue condizioni sul momento non sono apparse gravi. Poi, dopo l’arrivo in ospedale, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso dell’uomo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti invece i carabinieri per i rilievi di rito e per accertare la dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.