LADISPOLI – Poco fa una ambulanza in servizio in un codice giallo si è scontrata per cause in corso di accertamento contro una Fiat Punto al cui volante si trovava una donna in gravidanza. Sul posto un’altra ambulanza per prestare i soccorsi alla donna trasportata al Sant’Eugenio di Roma. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso. Disagi inevitabili alla circolazione (segue)

