CERVETERI – Maxi tamponamento ieri in tarda mattinata su via Fontana Morella. Quattro le auto coinvolte all’altezza di via del Bagolaro, un punto dove la strada sta sprofondando anche se lo schianto non avrebbe a che fare con il degrado della pavimentazione ma per la manovra azzardata del guidatore di una vettura. Ad avere la peggio una donna di 50 anni trasportata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital con l’ambulanza del 118. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Lievemente feriti gli altri conducenti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale con due pattuglie. Non è ancora chiara la dinamica. Ne ha risentito il traffico in un punto critico considerata la presenza dei turisti nei pressi del mare nel tratto costiero vicino alla palude di Torre Flavia. Piano piano la circolazione è tornata alla normalità. Gli agenti coordinati dal comandante Cinzia Luchetti utilizzeranno le telecamere private di un’attività per fare luce sulla carambola e stabilire le esatte responsabilità. A quanto si è appreso un conducente ha invaso l’altra corsia per evitare l’impatto violento con un’altra auto in mezzo alla carreggiata. Incidente a parte, le condizioni di via Fontana Morella sono pessime per via di una evidente e preoccupante crepa che specialmente di notte crea pericoli per i cittadini che vanno da Ladispoli e Cerveteri e viceversa. Un problema in più per la sicurezza è l’attraversamento dei cinghiali in quel punto. L’altra sera ne sono passati una trentina con adulti e piccoli al seguito.

