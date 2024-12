LADISPOLI – Tante segnalazioni, numerosi commenti anche in queste ore, soprattutto sui social, dopo l’incidente di lunedì sera al Cerreto in cui sono rimaste ferite sei persone, tra cui tre bambini trasportati al Bambino Gesù di Palidoro. I cittadini, alla luce dei pericoli quotidiani, chiedono più attenzioni e contromisure per migliorare sensibilmente la viabilità. Dalle strisce pedonali cancellate dal maltempo, al potenziamento dell’illuminazione. Fino ad intervenire a ridosso degli incroci considerati a rischio, tra cui appunto quello dove si è verificato lo scontro tra una Volkswagen Up e una Opel Mokka, esattamente tra via delle Orchidee e via delle Rose. È stata colpita una terza vettura in sosta, una Fiat 500 rimasta danneggiata. Anche perchè pochi metri da quell’incrocio, il 25 novembre scorso, esattamente tra via delle Rose e via dei Campi Fioriti la Polizia Locale aveva rilevato un altro incidente anche se non con questo bilancio. Sul posto lunedì sera sono arrivate tre ambulanze e una auto medica per prestare i soccorsi. In codice rosso al Policlinico Gemelli il conducente della Volkswagen, un residente di 33 anni. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero preoccupanti. All’ospedale Aurelia Hospital invece sono state trasportate le due mamme che viaggiavano nella Opel, sia l’autista che la passeggera di 35 anni. Non rischiano la vita nemmeno loro. Coinvolti tre bambini rimasti lievemente feriti.

La dinamica dello scontro è affidata alla Polizia municipale di Ladispoli intervenuta con due pattuglie per i rilievi e per gestire la circolazione in uno dei rioni più popolati della città.

