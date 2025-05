MASSA CARRARA – Sempre più giovani si avvicinano al mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo, coinvolti in un sistema sofisticato di ricerca di premi in denaro ottenuti dal caso. Ma dietro le luci accattivanti delle piattaforme digitali si nascondono rischi concreti: dipendenze silenziose, isolamento, disillusione, povertà educativa. In risposta a un fenomeno tanto attuale quanto insidioso, la Fondazione Insigniti OMRI, in collaborazione con la Prefettura di Massa-Carrara, promuove un momento di confronto dedicato al mondo della scuola, agli operatori educativi e alla cittadinanza. “Prevenzione del gioco d’azzardo e lotta alla povertà educativa dei giovani” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 16 maggio 2025 alle ore 11,00 nella Sala Consiliare del Comune di Massa. Un’occasione per mettere in rete competenze, dati ed esperienze al fine di comprendere e prevenire le forme moderne di dipendenza che colpiscono le nuove generazioni. A concludere i lavori sarà il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.