CERVETERI - Anche a Campo di Mare in allerta proprio come nella vicina Ladispoli. Tutta colpa di quell’«onda di sporcizia» che in determinate fasce orarie fa la sua apparizione in mare facendo desistere da un bagno refrigerante. «Qualcuno ne conosce il motivo?», si chiedono i cittadini preoccupati dello “stato di salute” del mare etrusco. Si teme, soprattutto, che la scia possa essere causata da sversamenti a mare o da parte di depuratori poco funzionanti o da barche al largo che scaricano rifiuti.

Anche in questo caso potrebbe trattarsi, come nel caso di Ladispoli, di alghe in decomposizione a causa delle alte temporature. Ma i bagnanti chiedono maggiori controlli e rassicurazioni da parte degli enti preposti.

