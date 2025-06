LADISPOLI – Brutto incidente poco fa sulla via Aurelia all’altezza di Palo Laziale. A scontrarsi un’auto e una moto con il centauro rimasto gravemente ferito ma anche un’altra persona, chi era al volante della macchina, è stata trasportata in ambulanza in ospedale. Sul posto due pattuglie della Polizia locale di Ladispoli e i sanitari del 118, più l’elisoccorso. Da stabilire le cause dello schianto. Inevitabili ripercussioni per il traffico in entrambe le direzioni.