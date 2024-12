SANTA MARINELLA – Ieri mattina intorno alle 10, i Vigili del fuoco di Cerveteri con l'equipaggio della squadra 26 A, hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incidente stradale accaduto sulla statale Aurelia al chilometro 51,500. Un uomo di circa quarantasette anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto finendo prima sul guardrail e poi sul canale di scolo adiacente alla carreggiata.

I Vigili del fuoco, prontamente accorsi sul posto, hanno provveduto immediatamente all’estrazione dell'uomo dalle lamiere della sua auto, riportandolo sulla sede stradale e affidandolo alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto che, dopo una attenta analisi sanitaria, lo hanno portato in codice rosso all'ospedale civico San Paolo di Civitavecchia. Sul posto anche la Polizia locale di Santa Marinella per i rilievi del caso e la gestione del traffico. In seguito, i Vigili del fuoco di Cerveteri, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e l'autovettura.

