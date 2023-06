CIVITAVECCHIA – Cinque ragazzi feriti, due dei quali trasportati in codice rosso in ospedale. È il bilancio dello schianto avvenuto questa notte, attorno alle 2, in pieno centro, sua viale della Vittoria, a pochissimi metri dal commissariato di Polizia.

Violento lo scontro tra le due autovetture. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno aiutato il personale sanitario del 118 presente sul posto. In seguito hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada. Presenti anche i Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.