CIVITAVECCHIA – Si terranno lunedì pomeriggio alle 14, presso la chiesa Evangelica di via dei Bastioni, i funerali del 17enne Giordano Sacchetti, vittima ieri del tragico incidente su via Raffaello Sanzio. Il ragazzo, studente del quarto anno indirizzo elettrotecnico dell’IIS Marconi, era appena uscito da scuola, che si trova a poche decine di metri dal luogo dell’impatto, e in sella alla sua Honda 50 stava tornando a casa, quando ha finito la sua corsa contro il muro di fronte alla caserma Piave.

Inutili i soccorsi: per il giovane civitavecchiese non c’è stato nulla da fare. Intanto proseguono le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono stati lasciati fiori con una scritta sul muro: «Fai buon viaggio». E si moltiplicano i messaggi di cordoglio, specialmente sui social, e di vicinanza soprattutto ai genitori e al fratello di Giordano, distrutti dal dolore.

«Con profondo cordoglio e sgomento l’intera comunità scolastica del Marconi si stringe intorno alla famiglia di Giordano Sacchetti per esprimere il dolore che sta provando in questo momento e la necessità di sentirsi vicina ai suoi cari. Desideriamo esprimere alla famiglia il sentimento delle nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Giordano» è il messaggio comparso oggi sulla pagina online della scuola.