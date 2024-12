CIVITAVECCHIA – Tragedia questa mattina in via Raffaello Sanzio, tra la caserma Piave e l’istituto Marconi. Per cause ancora in corso di accertamento una moto si è schiantata contro un muro. A bordo un 17enne, G.S. le sue iniziali: per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto carabinieri, polizia locale ed un’ambulanza.

Il ragazzo, studente del quarto anno all’istituto Marconi, era appena uscito da scuola. Pochi, pochissimi metri, e la tragedia.

Subito sul posto sono accorsi amici, familiari e compagni, con i residenti della zona subito scesi dalle proprie abitazioni.

«Una tragedia assurda, un dolore immenso» ha commentato, affranto e provato, il dirigente del Marconi Nicola Guzzone.

Cordoglio da Palazzo del Pincio: «L’intera Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime il proprio cordoglio ai familiari di Giordano. Il grave lutto colpisce tutta la città. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri tutti partecipano al dolore della famiglia».

