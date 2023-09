ACQUAPENDENTE – Tre giorni di iniziative all’insegna della natura, dello sport e dei buoni sapori a Trevinano di Acquapendente, in provincia di Viterbo, con la trentanovesima edizione della Scarpinata a Monte Rufeno, l’evento che ogni anno raduna centinaia di appassionati di trekking e non solo. Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato una vera e propria tradizione, nonché un’importante occasione per far conoscere ai partecipanti e ai visitatori le bellezze della zona.

Organizzata da comune di Acquapendente, riserva naturale Monte Rufeno – di cui quest’ anno si celebra il quarantesimo anno dalla istituzione – e pro loco Trevinano, con il patrocinio della regione Lazio, di Unicoop Tirreno e di altre significative realtà, la Scarpinata e gli appuntamenti collaterali sono in programma il 15, 16 e 17 settembre 2023. «La Scarpinata a Monte Rufeno – sottolinea Glauco Clementucci, assessore all’ambiente e alla frazione di Trevinano – è un appuntamento sempre più importante per Acquapendente e il suo territorio, in grado di coniugare una sana attività fisica con il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione turistica. Grazie fin da ora a tutti coloro che parteciperanno, sia a quelli abituali sia a chi viene per la prima volta, e agli organizzatori per l’impegno che mettono ogni anno». Si inizia venerdì 15 settembre alle 16, in piazza del comune a Trevinano, con il percorso trekking di 11 km “Il sentiero del triangolo”. Quindi, sabato 16 settembre alla mattina (9,30) in località Villalba, nel comune di Allerona (Tr) ma a pochi metri dal confine con la provincia di Viterbo, ecco il trekking delle due regioni, percorso di 21 km tra Lazio e Umbria con pranzo al sacco. Dalle 19 a Trevinano street food e intrattenimento musicale con i Misticanti popolari. Una serata da trascorrere degustando i prodotti tipici per le vie del borgo, con la partecipazione dei ristoranti locali.

Domenica 17 settembre è il giorno clou con la trentanovesima Scarpinata di Monte Rufeno. La manifestazione prevede due percorsi, uno di 23 km e uno di 10 km, all’interno della riserva naturale. Ritrovo e iscrizioni alle 7,30 a Trevinano in piazza del comune e partenza alle 9 in piazza Bourbon del Monte. La colazione è prevista a Villalba. Alle 12,30 ristoro finale e ritiro del kit. Le preiscrizioni sono aperte sabato 16 dalle 16 alle 21 al circolo pro loco Trevinano. Contributo di partecipazione: 15 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni). Per informazioni: 388.8246971 – prolocotrevinano@tim.it (Pro Loco Trevinano) – 339.2680840 (Sergio Pieri) . 0763.7309234 – turismo@comuneacquapendente.it (Comune di Acquapendente).