TARQUINIA - E’ arrivata fino a Tarquinia, nel quartiere di Sant’Antonio, cuore del centro storico, la “moda” di appendere scarpe usate al cavo elettrico. Il tam tam sui social è virale, tra chi si domanda come siano riusciti nell’impresa e chi invece ne cerca il significato. Secondo la teoria più diffusa, con questa usanza si vuole segnalare che in quella precisa via o quartiere si vende la droga oppure sono frequenti i furti. Si tratta però solamente di una teoria. La verità è che dietro questa usanza ci potrebbero essere più significati. Ad esempio c’è chi dice che si tratta di una pratica messa in atto dalle gang giovanili per ricordare le vittime di omicidio oppure per segnalare in qualche modo i confini della propria zona ai propri rivali. E c’è chi dice che le scarpe vengono lanciate per celebrare occasioni speciali, come la conclusione dell’anno scolastico, un matrimonio, la laurea o ancora la fine della leva obbligatoria all’interno dell’ambiente militare. E c’è pure chi la chiama “arte urbana”.

