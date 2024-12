CIVITAVECCHIA – In occasione della Festa di San Michele Arcangelo, la Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte ha conferito il prestigioso titolo di Consorella ad Honorem alla presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco. La cerimonia, svoltasi presso la Chiesa di Santa Maria dell’Orazione, ha voluto omaggiare la Prof.ssa Sarracco per il suo affetto e la sua vicinanza alla Confraternita, nonché per il suo instancabile impegno nel restauro e nella conservazione della storica Chiesa.

Il titolo è stato conferito come segno di riconoscenza per il profondo legame di amicizia che la professoressa Sarracco ha instaurato con la Confraternita e per il prezioso contributo offerto, che ha permesso di preservare questo luogo di culto. A presiedere la cerimonia è stato il Priore della Confraternita, Cav. Giacomo Catenacci, che ha evidenziato l'importanza dell'opera svolta dalla Fondazione sotto la guida della presidente Sarracco. Premiata per l'opera fatta con l'associazione Caritas anche la dottoressa Stefania Milioni che ha ringraziato il priore per il prestigioso riconoscimento accordato.

L'evento si è concluso con un momento di convivialità, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza che caratterizza la Confraternita.