LADISPOLI - La città balneare festeggia il suo Santo Patrono: San Giuseppe. L'appuntamento con la solenne processione con la statua del Santo per le vie della città, è per questo pomeriggio alle 15.30. Promotori dell'iniziativa, ormai una tradizione, la Pro loco in collaborazione con l'amministrazione comunale. Partecipieranno anche le parrocchie della SS. Annunziata di Palo, Sacro Cuore, San Giovanni Battista e Santa Maria del Rosario. Si partirà da via del Ghirlandaio e si proseguirà per via Palo Laziale, via Ancona fino ad arrivare in piazza Rossellini alle 16.30d ove si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, monsignor Gianrico Ruzza.

PORTA A PORTA: SERVIZIO REGOLARE

Servizio regolare nella giornata di oggi per il porta a port.a Il Centro raccolta comunale e il front office saranno chiusi.

QUALE FARMACIA SARÀ OPERATIVA

Nella giornata di oggi sarà inoltre aperta agli utenti a farmacia n.3 di via Bari con orario continuato dalle 8:30 alle 20:00. Chiuse le altre farmacie comunali.

