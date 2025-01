ALLUMIERE - Prende il via domani ad Allumiere il calendario dei festeggiamenti in onore del patrono degli animali Sant'Antonio Abate, un insieme di iniziative che coniugano tradizione e folklore. Il calendario dei festeggiamenti è promosso dal Comune di Allumiere in collaborazione con la Pro Loco, l'Università Agraria, le parrocchie Santa Maria Assunta in Cielo e Nostra Signora di Lourdes di La Bianca in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti Sant'Antonio Abate. Da martedì nelle due parrocchie di Allumiere e La Bianca si è tenuto il triduo in onore di Sant'Antonio Abate. Oggi pomeriggio alle ore 17 il parroco don Roberto Fiorucci celebrerà la Santa Messa solenne in onore del Santo e, a seguire, si snoderà la solenne processione con l'animazione musicale della banda Amici della Musica, degli allevatori e di tutta la comunità di Allumiere. Si proseguirà venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 nella frazione di La Bianca: nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes il parroco don Fabio Casilli celebrerà la Messa solenne e poi guiderà la processione per le vie della frazione con la statua del Santo.

Nello stesso giorno imperdibile appuntamento con la Compagnia Teatrale di Allumiere che sul palco del teatro dell'oratorio alle 21.15 porterà in scena l'esilerante commedia "Ncomincio da lunedì". Domenica 19 maggio alle 10.30 sarà celebrata la Messa; alle 15 vi sarà la benedizione dei piccoli animali e alle 15.30 seguirà la benedizione dei grandi animali. Alle 16.30 presso l'oratorio parrocchiale ci sarà l'apertura del Carnevale con festa in maschera per bambini a cura del GGP.

"Domenica 19 gennaio dalle 15.30, subito dopo la benedizione degli animali - spiegano la presidente del Ggp Cinzia Bucci e l'educatrice Monica Golino - aspettiamo bambini e ragazzi per una mega galattica festa di carnevale in maschera al salone dell'oratorio per festeggiare insieme se vuoi porta una bibita o qualcosa da mangiare vi aspettiamo". Nello stesso giorno alle 17.45 ci sarà la tradizionale accensione di una grande catasta di fascine e la benedizione del fuoco in onore di Sant'Antonio. A seguire imperdibile degustazione di prodotti tipici locali, "Ventrescata", panonto e dolci a cura del Comitato Organizzativo. Alle 18.15 seguirà l'attesa tombolata con in palio prodotti locali. Da rilevare che dalle 15.30 ci sarà la postazione della Pro Loco di Allumiere: la presidente Maria Pinardi e tutto il direttivo attendono tutti per il tesseramento 2025 per l'associazione Pro Loco.

