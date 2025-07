S. MARINELLA - Dopo il successo della prima settimana della rassegna “Vivi il castello di Santa Severa 2025”, che ha trasformato l’area spettacolo vista mare in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, la seconda settimana si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili. La rassegna estiva è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Lazio Crea, con la direzione artistica del Circuito Multidisciplinare del Lazio. Tra gli eventi di spicco, la mostra “Warhol e Banksy”, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, sarà visitabile fino al 18 settembre 2025. Patrocinata dalla Regione Lazio, realizzata in collaborazione con Lazio Crea e prodotta da Metamorfosi Eventi ed Emergence Festival, la mostra, propone un confronto inedito tra due figure iconiche dell’arte contemporanea Andy Warhol, l’artista più fotografato al mondo e Banksy, l’anonimo writer che ha trasformato la street art in un fenomeno globale. Questa sera lo show cooking, La salute vien mangiando con Alessandro Circiello volto dei programmi sulla sana alimentazione in Rai, realizzerà uno show cooking sulla sana e corretta alimentazione, il sabato mattina cura una rubrica di alimentazione al programma di Rai1 “Buongiorno Benessere” e su Rai Radio1 “Il pranzo perfetto”. Esperto di cucina basata sulla sana alimentazione, in questo evento di parlerà di mangiare a colori, utilizzando i cinque colori di frutta e verdura un modo sana per alimentarsi durante la giornata ed assimilare al meglio tutte le vitamine di frutta e verdura. Dall’11 al 13 luglio torneo di bridge, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Klover Bridge si pone l’obiettivo di promuovere il bridge come sport della mente e di diffondere la passione per questa disciplina riconosciuta dal Coni in tutto il territorio nazionale e dal Cio a livello mondiale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della Federazione Italiana Gioco Bridge e al contributo della Regione Lazio, fortemente impegnata nel promuovere politiche sportive per i giovani. In contemporanea ritorna come ogni anno il Surf Expo sulla spiaggia in programma da domani al 13 luglio. Questo evento iconico è l’appuntamento imperdibile per chi ama il mare, lo sport e la cultura del surfing. Italia Surf Expo si propone di celebrare la passione per il surfing, la cultura sportiva e del mare, avvicinando un pubblico sempre più vasto e attento alle questioni ambientali. Attese circa 25mila presenze. il Surf Expo 2025 promette divertimento, emozioni e tanto stile di vita sano. Infine, domenica 13 luglio, per la rassegna letteraria “Libri e Calici” alle 19 Daniela Alibrandi presenterà il suo ultimo romanzo I delitti della vergine. L’incontro, moderato da Francesca Lazzeri, è il secondo appuntamento della rassegna, in programma ogni domenica fino al 31 agosto nella suggestiva Piazza delle Barrozze. Gli autori dialogheranno con il pubblico in un’atmosfera informale, accompagnati da degustazioni di vini del territorio, grazie alla collaborazione con Arsial, partner dell’iniziativa, promossa da Lazio Cra. Libri e Calici, giunta alla terza edizione, arricchisce anche quest’anno l’estate con una serie di appuntamenti dedicati alla lettura, al confronto culturale e alla scoperta delle eccellenze enologiche regionali.

