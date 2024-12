SANTA MARINELLA - Una serie di interventi di ordinaria manutenzione sono in corso a Santa Severa. Proseguono infatti i lavori di sistemazione e pulizia, iniziati già da qualche settimana, nelle vie della località turistica, che urgeva di una immediata potatura delle palme situate sul viale del lungomare Pyrgi. “Stiamo intensificando gli interventi necessari per affrontare la stagione invernale - ha affermato il vice sindaco Andrea Amanati- si stanno ripulendo i tombini dai detriti, così da fronteggiare al meglio le giornate piovose. La prossima settimana partono i lavori di rifacimento del manto stradale, con l’asfaltatura di molte vie, a partire da via Normanni, Piazzale Garda e via Lucina. In ottobre è prevista la sostituzione dei punti illuminanti della frazione, così come previsto dal contratto che il Comune ha stipulato con EnelX”.

“Santa Severa è una priorità per questa amministrazione – precisa il sindaco Tidei - che sta pianificando un programma di interventi su tutto il territorio comunale. E’ un impegno che contiamo di seguire e portare a termine per restituire alla città il decoro di cui necessita”. Ha spiegato il sindaco che nei giorni scorsi ha incontrato nuovamente la delegata Sonia Cervellin e parte dei residenti della zona.

“La squadra della Santa Marinella Servizi è impegnata in questo periodo con la sistemazione del verde e in particolare delle palme del lungomare - ha detto l’assessore al verde e arredo pubblico Elisa Mei - ad ottobre inizieremo con le potature ordinarie ed il monitoraggio dei pini delle due piazze principali. A breve sostituiremo parte dell’arredo urbano in Via Olimpo e in altre zone segnalate. Siamo fiduciosi che con l’implementazione di nuovi operai e di nuovi mezzi affronteremo la manutenzione della città in modo più continuo ed efficiente”. Plauso alla delegata per Santa Severa, Sonia Cervellin, che si è fatta carico delle varie segnalazione giunte dai residenti e ha promosso e organizzato vari incontri tra cittadini e amministrazione comunale.

