SANTA MARINELLA - Si è svolta ieri, presso l’aula consiliare, la conferenza stampa di presentazione del programma delle iniziative per celebrare il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Presenti il Sindaco Pietro Tidei, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, la vice sindaco Roberta Gaetani, il prof. Livio Spinelli e la delegata Marilena Curti. “Il Comune è lieto di annunciare una serie di iniziative speciali per celebrare il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi – ha affermato il Sindaco – l’inventore e pioniere delle telecomunicazioni senza fili, nato il 25 aprile 1874 a Bologna, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia delle comunicazioni, con la sua visione innovativa le sue invenzioni rivoluzionarie. La dimostrazione della trasmissione radio su lunghe distanze e la successiva realizzazione della prima trasmissione transatlantica, hanno aperto la strada alla moderna era delle telecomunicazioni. Da Torre Chiaruccia, agli inizi degli anni ’30 sperimentò le prime microonde, che diedero il via agli studi e alle innovazioni radiofoniche e telefoniche che noi oggi conosciamo e che hanno cambiato il mondo. Torre Chiaruccia, diverrà a breve il vero e proprio Parco della Scienza e Museo Marconiano, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale nel reperimento delle giuste risorse economiche e agli accordi con gli enti sovracomunali”. “In occasione di questo importante anniversario, il Comune di Santa Marinella si unisce alle celebrazioni globali per onorare la vita e il lavoro di Marconi – ha aggiunto l’Assessore Vinaccia – attraverso un ricco programma di eventi dislocati nei luoghi più suggestivi della città e cari a Marconi, con il coinvolgimento delle scuole, dei radioamatori e di tutti coloro che sono legati alla figura dello scienziato e alle sue grandi scoperte. Un ringraziamento sentito alla Fondazione Cariciv, in particolar modo alla presidente Gabriella Sarracco, da sempre vicina a questo tipo di iniziative, e che anche in questa occasione non ha voluto far mancare il proprio supporto attraverso il contributo per la realizzazione del libro “Il mio papà ha inventato la radio” che sarà pubblicato prossimante”. “Dobbiamo essere orgogliosi di onorare e celebrare personaggi così illustri – ha concluso la vicesindaco Roberta Gaetani – che sono legati al territorio per le loro importanti ricerche e sperimentazioni scientifiche. Santa Marinella, con questo variegato e ricco programma di festeggiamenti, onorerà al meglio la figura di Guglielmo Marconi”. Durante la conferenza stampa è stato trasmesso un breve video con il saluti della Principessa Elettra Marconi all’Amministrazione Comunale di Santa Marinella e ripercorsi, con documenti audio-video ufficiali dell’epoca, le varie fasi delle sperimentazioni e dei traguardi raggiunti negli anni dallo scienziato, commentati con soddisfazione dal Prof. Spinelli, fautore da anni delle “vicende marconiane”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA