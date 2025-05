SANTA MARINELLA – “Spade di Carta” è il titolo del libro di Carla Serra che sarà presentato giovedì alla Biblioteca Civica “A. Capotosti”.

L’autrice, nata a Cagliari, vive a Santa Marinella da qualche anno, dove ha insegnato letteratura e storia. La sua opera è una raccolta di poesie, che abbracciano venti anni di storia contemporanea, dalla guerra in Afghanistan ai giorni nostri.

Come si legge nella presentazione “la poesia forse non muta il mondo, ma un impegno civile su più fronti, attraverso la parola, contro ogni violenza, può far rinascere la speranza per un mondo più giusto”.

La poesia ha il potere di influenzare il pensiero e le emozioni. Può aprire gli occhi sulle ingiustizie, generando riflessioni e contribuendo a creare un’opinione pubblica più consapevole e critica.

Il giovedì letterario, oramai un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura, rientra nel programma della biblioteca sostenuto dall’assessorato alla cultura “Santa Marinella nei libri” ed è uno spazio curato dal gruppo di lettura Equilibri. L’autrice, già componente del gruppo, sarà intervistata dalla professoressa Elena Sanguini.

Fino alla fine di giugno saranno disponibili i libri scelti da “Scosse”, una selezione bibliografica per “Leggere senza stereotipi”, il progetto rivolto a bambine e bambine avviato nei giorni scorsi.

Proseguono quindi gli appuntamenti in Biblioteca, che a giorni presenterà l’atteso calendario delle iniziative culturali estive che si svolgeranno anche presso la Casina Trincia. La partecipazione è sempre gratuita e aperta a tutti.

