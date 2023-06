SANTA MARINELLA – L’azienda che ha in gestione il servizio idrico, avverte che nei giorni del 19 e 22 giugno, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, dalle 8, alle 17, ci sarà una sospensione del flusso idrico, pertanto si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e mancanza di acqua in via Lago di Bolsena, via Giunone Lucina, via Lago D’Iseo, via Tanaro e via Po a Santa Severa. L’Acea, per minimizzare il disagio, ha predisposto un servizio sostitutivo con stazionamento di una autobotte in Via Giunone Lucina. Il ripristino del flusso idrico e la normale condizione di fornitura idrica sono previsti nel pomeriggio, salvo imprevisti. Per i casi di effettiva necessità, potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800130335. Per quanto riguarda Santa Marinella, gli stessi problemi si potrebbero verificare il 22 giugno in via Aurelia Vecchia, via Pontenuovo, via della Vite, via Aurelia (tratto compreso tra via Aurelia Vecchia e via di Castelsecco), via dei Cipressi, via della Selciata, via degli Olmi, via delle Acacie, via Botticelli, via Caravaggio, via Mantegna e via Castelsecco. Anche in questo caso la società, per minimizzare il disagio, ha predisposto un servizio sostitutivo con stazionamento di due autobotti in Via della Vite e Via Aurelia (fronte bar Aurelia). Per i casi di effettiva necessità, potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte a richiesta.