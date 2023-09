S. MARINELLA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla solenne cerimonia dell’80° anniversario in ricordo del sacrificio del vice brigadiere dei Carabinieri Salvo d’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare. Il professor Livio Spinelli in uno dei suoi libri riporta che il Comune, a imperitura memoria di questo giovane eroe, gli intitolò una via, in virtù di un fatto poco noto pubblicato nella rivista “Il Carabiniere”, del giorno in cui Salvo d’Acquisto sacrificò la propria vita per salvare degli innocenti, arrestati a Torrimpietra il 23 settembre 1943, per essere passati alle armi come rappresaglia ad un attentato in cui era morto un soldato tedesco. In quella terribile giornata, caso volle che a Torrimpietra un venditore e un commerciante di S. Marinella, Oreste Mannocci e Sergio Manzoni, diretti a Roma, incapparono nel rastrellamento dei civili e vennero anch’essi condotti insieme agli altri nel luogo dell’esecuzione dove iniziarono a scavare la fossa prima di essere passati per le armi. I due nomi infatti spiccano nell’elenco di quei 22 stilato dal comitato Salvo d’Acquisto.