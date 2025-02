SANTA MARINELLA - La città si prepara a vivere la magia del Carnevale con un evento molto amato dai bambini e che si ripete orami da anni cioè la sfilata in costume per le vie della Perla del Tirreno. Il Comune ha contribuito alla realizzazione della manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù, che si terrà martedì prossimo a partire dalle 9. Una tradizione oramai, che si rinnova ogni anno e che coinvolge non solo gli alunni delle scuole cittadine, ma anche le loro famiglie, occupate nella realizzazione dei costumi e delle decorazioni. “E’ un momento di grande partecipazione cittadina, a cui aderiamo sempre con molto slancio – dice il sindaco Pietro Tidei - l’amministrazione ringrazia il corpo docente e le famiglie impegnate nell’organizzazione della manifestazione e la Protezione Civile, la Polizia Locale e le associazioni di volontariato che seguiranno il corteo vigilando sul corretto svolgimento dell’evento, che ogni anno è sempre più partecipato”. La sfilata inizierà da Piazzale della Gioventù con gli alunni delle scuole medie alle 9 e arriverà, percorrendo via delle Colonie, via Punico, via Rucellai e via Pirgus, al Parco Kennedy, dove si unirà agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia. La sfilata di tutti gli alunni proseguirà percorrendo via Latina, via Cicerone, via Rucellai, via Punico per arrivare nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, con gli alunni della scuola primaria e infanzia dove sarà allestito un palco con musica ed animazione, mentre gli alunni della scuola media si dirigeranno davanti all’entrata della palestra Carducci dove verrà allestita un’altra area con musica e animazione per i ragazzi più grandi. “Il tema scelto è Un mondo a colori – spiega la dirigente scolastica Velia Ceccarelli - vuole essere un messaggio di pace e ottimismo rivolto a tutti ed in particolare ai giovani, con l’obiettivo di promuovere valori di inclusività e partecipazione”. “Il Carnevale è una festa che piace molto ai bambini – sottolinea l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - e a loro è stato dedicato il programma dell’amministrazione Carnevaliamo, spettacoli divertenti che hanno coinvolto gli alunni delle scuole dell’Infanzia”. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha organizzato dei momenti di spettacolo e divertimento con il teatro dei burattini di Super Mario e Classico Carnevale con Pulcinella, Arlecchino, Gigi Rollerclown, con spettacoli di clowneria, giocoleria e animazione, Mago Tito con uno spettacolo di magia e Big Babol Circus con spettacoli di mimo, bolle di sapone e Truccabimbi.

