SANTA MARINELLA – Dopo mesi di sosta forzata, dovuti ai lavori di restyling, il Palazzetto dello Sport ha riaperto i battenti. Lo ha fatto con tutte le associazioni sportive per verificare la straordinarietà dei lavori fatti.

Per l’occasione, erano presenti il sindaco Tidei, l’assessore allo sport Ferullo, il presidente del consiglio comunale Minghella, l’assessore all’arredo urbano Mei e la consigliera Chegia. Ufficialmente, la struttura verrà inaugurata il 24 maggio.

Un pomeriggio di emozioni per tutti coloro che erano presenti all’evento in particolare le associazioni sportive che sono le vere protagoniste e destinatarie della struttura sportiva, a cui l'amministrazione ha voluto riconsegnare una casa più accogliente, efficiente, proiettata nel futuro. Allenatori e tanti bambini, ragazzi, ragazze delle società di calcio a 5, di pallavolo, di ginnastica artistica e di karate sono finalmente tornate a popolare gli spalti di quello che è il fortino delle loro gesta sportive.

Un palazzetto pronto a riabbracciare ogni tipo di sport, attività, disciplina, manifestazioni nazionali e internazionali. Un'opera di un milione 250mila euro, un investimento per la città. Un'altra pietra miliare determinante per quella che sarà la tanto ambita e sognata Città dello Sport. Sarebbe stato molto più semplice tamponare l'emergenza e sistemare la vecchia struttura, ma l'ambizione ha proiettato il Comune a guardar più in là del proprio naso. “Ringrazio l'imprenditore Marco Filippi - esordisce il Sindaco Tidei – per questo sforzo enorme. Un impianto ultra moderno che siamo felici di mettere a disposizione delle associazioni. Finalmente Santa Marinella godrà di un nuovo Palazzetto dello Sport. Non è ancora finito, ma sarà una struttura degna delle soddisfazioni che una città come Santa Marinella possiede”.

“Dopo un anno e mezzo finalmente ci siamo – dice Marina Ferullo - sappiamo quanto sia stata dura per voi stare lontani da questa struttura. Per me questo palazzetto e quindi il suo rilancio e la sua ricostruzione, è stato come un figlio. Era giusto chiamare a voi atleti per farvelo vedere in anteprima”.

I dettagli dell’opera sono stati esternati da Ermanno Mencarelli, responsabile dei lavori pubblici del Comune. “1200 metri quadrati di pavimenti, nuovo riscaldamento, efficientamento energetico, spogliatoi e servizi igienici completamente rifatti”.

