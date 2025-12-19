SANTA MARINELLA – Si è tenuto ieri l’altro l’atteso incontro tra le forze politiche del centrodestra cittadino, in cui si è riaffermato il principio dell’unità. Al tavolo erano presenti anche gli ex consiglieri comunali di opposizione. “La riunione – dicono in una nota i coordinatori dei partiti presenti - ha segnato un momento fondamentale di condivisione e visione comune, delineando le sfide che vedranno la coalizione protagonista nel prossimo futuro. Durante il confronto sono state poste le prime basi per un progetto unitario, definendo criteri e percorsi condivisi per l’individuazione del candidato sindaco. Al centro del dibattito, i temi cardine del programma elettorale, con una priorità assoluta, l'ascolto attento e costante delle necessità dei cittadini”. Al termine della riunione, i partecipanti, hanno dichiarato all’unanimità. “Piena fedeltà al patto etico, abbiamo riaffermato con forza la coerenza e il rispetto dell’impegno d’onore già siglato tra le parti. Un patto che pone la trasparenza e la lealtà verso la cittadinanza al di sopra di ogni interesse particolare”. Istituzione del tavolo permanente. La coalizione ha stabilito che il tavolo di concertazione resterà attivo in modo permanente. Per dare seguito immediato ai lavori, il prossimo incontro è stato già fissato per il 7 gennaio. In chiusura, i coordinatori e i consiglieri hanno voluto rivolgere un messaggio alla comunità. “Nell’augurare serene festività natalizie a tutti i cittadini, confermiamo il nostro impegno quotidiano per costruire un progetto politico di buonsenso, serio, solido ed etico, sempre vicino ai bisogni di ogni abitante di Santa Marinella”.

