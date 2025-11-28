SANTA MARINELLA – “Dispiace che un politico di razza come Pietro Tidei si sia piegato a

logiche e consuetudini immorali e surreali, sul cui conto avevo peraltro presentato mesi fa un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’ Interno per chiedere di avviare le procedure per il commissariamento». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

«Avevo ragione e hanno ragione quei consiglieri comunali che coraggiosamente questa mattina lo hanno sfiduciato – commenta Rampelli - Finalmente i cittadini di Santa Marinella si sono liberati da un incubo, un sindaco che dopo decenni di amministrazione, nei vari ruoli ricoperti nel litorale nord della provincia romana ha completamente perduto la trebisonda e si è fatto volgare, arrogante, spregiudicato. Che venga ora designato un Commissario prefettizio capace di riscattare l’immagine del Comune di Santa Marinella, che negli ultimi anni ha mortificato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA