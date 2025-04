S. MARINELLA - Proseguono gli interventi sulla rete idrica in zona Valdambrini e dalla società appaltatrice, Cebat, giunge un aggiornamento del cronoprogramma dell’opera di Acea Ato 2, che prevede la riqualificazione e il potenziamento dell’intera rete idrica del quartiere.

Ad oggi i lavori di posa delle condotte idriche sono arrivati all'altezza di via Calabria. Entro venerdì prossimo termineranno i lavori del primo blocco e quindi via Valdambrini sarà riaperta alla circolazione. Il secondo blocco lavori, i cui lavori partiranno dopo Pasqua, prevede la prosecuzione lungo via Lazio dal civico 1 fino ad incrocio Via Don Carlo Taramasso. In questa fase sarà istituito il doppio senso di circolazione sul tratto di Via Valdambrini (lato Centro Commerciale), con divieto di sosta ambo i lati della strada. Il doppio senso di marcia sarà istituito anche su Via Don Carlo Taramasso. Successivamente saranno date le indicazioni per il 3° e 4° blocco lavori. Durante le festività pasquali, Via Valdambrini resterà aperta al traffico. “Siamo consapevoli dei disagi riscontrati dai cittadini in questo periodo – dice il sindaco Tidei - la viabilità modificata a causa del cantiere, nonostante le difficoltà iniziali, sta procedendo piuttosto agevolmente. Chiediamo di pazientare ancora qualche giorno, fino a quando sarà riaperta alla circolazione la via principale. Voglio rassicurare i cittadini che ad opera terminata, il manto stradale sarà rifatto completamente e finalmente riconsegneremo un quartiere sistemato e riqualificato”. Segue costantemente il procedere dei lavori, l’assessore Andrea Amanati. “Abbiamo chiesto se nell’immediato fosse possibile procedere alla totale asfaltatura del primo tratto stradale dove i lavori sono conclusi – afferma Amanati - dopo i collaudi tecnici necessari, la società provvederà alla riasfaltatura. Questi lavori rappresentano una delle opere più importanti della città. Il quartiere più popoloso di Santa Marinella necessitava di questo intervento, al termine del quale avremo una rete idrica potenziata ed efficiente, strade riasfaltate e vie illuminate. A tutto questo si aggiungerà l’ampliamento del ponte di via delle Vignacce, che contribuirà a migliorare l’assetto viario e rendere più fluido il traffico veicolare. Un’ opera molto attesa dalla città, che finalmente viene realizzata”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA