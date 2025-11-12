SANTA MARINELLA - Santa Marinella presente alla 42esima assemblea annuale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), uno degli appuntamenti istituzionali più importanti per il dibattito sulle politiche locali e nazionali.

La manifestazione è in corso a Bologna fino al 14 novembre e vedrà la partecipazione di amministratori e rappresentanti di governo da tutta Italia, incluso il Presidente della Repubblica. L'evento riunirà sindaci, amministratori e imprese che collaborano con la Pubblica amministrazione provenienti da tutta Italia. Un appuntamento importante che ogni anno vede il confronto e il dibattito tra le istituzioni nazionali, locali e il mondo delle imprese per condividere esperienze e soluzioni alle principali sfide dei Comuni. Anche quest’anno la cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «È un appuntamento fondamentale che riunisce sindaci, amministratori e imprese da tutta Italia - commenta il sindaco Pietro Tidei - Sono certo che il confronto con le istituzioni nazionali e il mondo delle imprese sarà proficuo per la nostra città e porterà spunti utili per affrontare le sfide che ci attendono. La consigliera Chegia rappresenterà la Città di Santa Marinella in questa importante assise». «Sono particolarmente interessata a partecipare poiché per questa edizione è stato scelto il tema/titolo “Insieme per il bene comune” - ha aggiunto la consigliera Chegia - ed è il motto con cui esercito il mio modo di occuparmi di politica. È bene ripetercelo sempre. Ero stata nel 2021 all’assemblea Ali a Napoli e trovo fondamentale il confronto con le altre realtà locali, ascoltare come affrontano le problematiche comuni per migliorare il nostro percorso. Spero di tornare con spunti da utilizzare per la nostra città».

