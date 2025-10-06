S. MARINELLA - È stata una serata di profonda emozione quella vissuta in aula consiliare, dopo la seduta pubblica a cui hanno partecipato almeno 300 cittadini, indetta per conferire la cittadinanza onoraria a Don Salvatore Rizzo. Dal lontano 1986, Don Salvatore, è diventato un cittadino di Santa Marinella nel senso più vero del termine. La sua permanenza in parrocchia si è trasformata in un ininterrotto servizio, facendolo diventare immediatamente il punto di riferimento saldo e insostituibile per i cittadini, le associazioni e l'intera società civile. “Con grande gioia ed entusiasmo – ha detto il sindaco - l’amministrazione comunale ha conferito a lui la cittadinanza onoraria. Questo riconoscimento non è solo un atto formale, è il ringraziamento sincero ad un uomo buono e solare, la cui guida spirituale è stata una costante rassicurante per l'amministrazione, le scuole e tutta la comunità. Il valore spirituale, morale, sociale, civico e umanitario custodito nelle sue opere è immenso”. Don Salvatore, infatti, non solo rappresenta il sacerdozio più longevo della storia cittadina, è soprattutto l'incarnazione viva della fede operosa. Uno dei momenti più sentiti della serata è stata la consegna della chiave della città, un simbolo eloquente che assicura che le porte di Santa Marinella sono e saranno per lui sempre aperte, perché Don Salvatore Rizzo non è semplicemente onorato da Santa Marinella, è il suo cuore, la sua memoria e la sua casa per sempre.

