S. MARINELLA - «Entro l’inizio della prossima estate tutti i semafori del territorio comunale saranno sostituiti». Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Tidei, che ha evidenziato «l’impegno dell’amministrazione comunale in materia di sicurezza stradale e viabilità». «E’ stato questo infatti il motivo per il quale si è dovuto attendere per rimettere in funzione i semafori che nei giorni scorsi risultavano spenti o lampeggianti. - dice Tidei - Nel frattempo, in questi giorni, sono stati sistemati quelli presenti all'incrocio con via Latina, via Crispi e via Garibaldi. Entro la metà del mese di marzo sarà sostituito il semaforo a Santa Severa nel tratto con via degli Etruschi. Si tratta di impianti moderni, cosiddetti “Smart”, dotati di countdown, conto alla rovescia, e sistema sonoro per l’abbattimento delle barriere sensoriali. Verrà installato inoltre il nuovo semaforo su via Aurelia nel tratto dell’incrocio con via Buonarroti” In tutto il territorio comunale, come già annunciato, saranno sostituiti gli impianti semaforici, vecchi di oltre quaranta anni e che oramai appartengono ad un sistema superato, i cui ricambi sono difficilmente sostituibili».

L’assessore alla Viabilità e vicesindaco Andrea Amanati precisa che «l’impianto in questione sarà prevalentemente verde per i veicoli che percorrono la statale e grazie al sensore, scatterà rosso per consentire il transito da via Buonarroti. La circolazione quindi risulterà agevole e scorrevole, garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza. Per l’attraversamento pedonale è previsto il semaforo a chiamata». «Stiamo provvedendo alla sostituzione dei semafori vecchi, analogici, con sistemi all'avanguardia, nel rispetto delle norme previste dal codice della strada- ha spiegato il sindaco Tidei- Sono molti gli interventi che stiamo effettuando in materia di sicurezza stradale in varie zone della città, grazie ad un’attività costante di monitoraggio e una pianificazione mirata e tesa a tutelare la sicurezza di tutti i cittadini, degli anziani, dei bambini e delle persone con disabilità. Ai semafori, si aggiungono gli interventi sul manto stradale, sui marciapiedi, sull'illuminazione urbana e sugli attraversamenti pedonali, già previsti».

