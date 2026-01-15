S. MARINELLA – L’ex presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, e l’ex assessora allo sport Marina Ferullo, intervengono con una nota congiunta per difendere la figura tecnica dell’architetto Ermanno Mencarelli. «Il tempo è galantuomo e i fatti stanno restituendo dignità alla verità amministrativa rispetto alle troppe chiacchiere della politica urlata – dicono i due commentando gli ultimi sviluppi che vedono la gestione commissariale non solo proseguire nel solco dei progetti Pnrr avviati, ma confermare l'incarico all'architetto Ermanno Mencarelli, supportandolo addirittura con un sub-commissario dedicato - il nostro sostegno all'architetto Mencarelli non è mai stato un capriccio politico, né tanto meno un tentativo di aggirare le norme, è stata una scelta dettata dalla consapevolezza della sua competenza tecnica e dalla necessità di non disperdere il lavoro monumentale fatto sui finanziamenti europei. Sapevamo che, senza la sua memoria storica e la sua capacità operativa, i milioni di euro destinati a cambiare il volto di Santa Marinella sarebbero andati perduti”. I due esponenti uscenti sottolineano come la difesa di questo professionista sia stata, per molti membri della maggioranza, una prova di coraggio. «Ci siamo esposti personalmente – spiegano i due ex esponenti di maggioranza - abbiamo difeso la legittimità di un ruolo assegnato esclusivamente per il bene del paese. Lo abbiamo fatto con la forza di chi conosce le carte e sa che la macchina amministrativa non può fermarsi davanti ai pregiudizi». Minghella e Ferullo non risparmiano critiche a chi ha cavalcato la polemica tecnica per fini politici. «Mentre noi lavoravamo per l'impiantistica sportiva, per le scuole e per la sicurezza del territorio – affermano - altri erano impegnati in una personale crociata contro un professionista. I veri secondi fini non erano i nostri, ma di chi ha preferito far cadere una giunta e bloccare una città pur di colpire un singolo uomo, nascondendosi dietro una presunta difesa della legalità che oggi viene smentita dai fatti». Il punto centrale della riflessione riguarda l'attuale gestione del Comune. «Se oggi la Commissaria Prefettizia e il nuovo sub-commissario riconoscono la legittimità e, soprattutto, la necessità della figura di Mencarelli – concludono Minghella e Ferullo - significa che avevamo ragione noi. Gli organi dello Stato, che agiscono in modo terzo e tecnico, hanno scelto la continuità per non far fallire i progetti Pnrr. Questo certifica che la nostra non era ostinazione, ma senso di responsabilità. Speriamo che questo serva da lezione per il futuro, Santa Marinella ha bisogno di competenza e di persone che si spendono per il bene collettivo, non di cacciatori di streghe. Se domani la nostra città potrà finalmente godere di un Palazzetto dello Sport ristrutturato, di un campo di calcio moderno e di infrastrutture scolastiche all'avanguardia, sarà proprio perché abbiamo avuto il coraggio di mantenere fede agli impegni presi con gli elettori, spendendo con efficacia le risorse del Pnrr».

