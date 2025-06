SANTA MARINELLA – “In merito all’articolo del sindaco Tidei, rilevo l’ennesimo attacco personale, usato per evitare di rispondere nel merito delle vicende che lo coinvolgono”.

Questa la nota stampa del commissario cittadino della Lega Giuseppe Maddaloni.

“L’uso privato dell’auto della polizia municipale – continua l’esponente politico - è un fatto ammesso. Invece di chiarire, si ricorre a insinuazioni prive di fondamento, nel tentativo di spostare l’attenzione. Dal novembre 2023 la Lega Santa Marinella ha cambiato volto, oggi è una forza seria, radicata e attenta alla legalità. Tirare in ballo il passato per screditare il presente è una mossa debole e prevedibile. Chi guida una città deve dare il buon esempio. La questione non è la cifra, ma il principio, legalità e rispetto delle istituzioni non ammettono eccezioni. La Lega non si fa intimidire. Continueremo a chiedere trasparenza e correttezza amministrativa, con serietà e determinazione».

