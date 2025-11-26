SANTA MARINELLA - La nuova infrastruttura ferroviaria è in dirittura d'arrivo e si prepara a cambiare il volto urbano della zona. I lavori di ristrutturazione della stazione delle Ferrovie dello Stato infatti sono in fase molto avanzata. «Siamo entusiasti di annunciare che l'inaugurazione è prevista tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo – dice il sindaco - nonostante le sfide logistiche, i lavori stanno procedendo speditamente con il completamento in corso delle pensiline e di tutte le opere previste. Parliamo di un'opera importante che include nuove aree di parcheggio e che è destinata a diventare una delle stazioni più belle e funzionali di tutto il Lazio. Anche la nuova strada di collegamento con illuminazione e marciapiedi fino al parcheggio sono quasi terminate. Gran parte di queste migliorie saranno già visibili a fine anno, compresa la prossima rimozione della scala metallica provvisoria e l'installazione degli ascensori. Ci stiamo preparando a consegnare alla cittadinanza altre due opere fondamentali».

