SANTA MARINELLA - La Lega Salvini Premier di Santa Marinella e Santa Severa riafferma la propria centralità politica in vista delle prossime sfide per il territorio. Forte di una rinnovata consapevolezza, il partito si dice pronto per il cambiamento attraverso una visione di governo solida e un profilo di altissimo spessore, individuato per incarnare una leadership autorevole e concreta. Senza anticipazioni, la Lega conferma di «puntare su una figura capace di offrire una "sintesi alta" tra visione politica e pragmatismo amministrativo». L'obiettivo dichiarato non è la semplice partecipazione, ma la presentazione di «una soluzione di eccellenza che diventi il punto di riferimento per il bene della comunità». «Il progetto, in continuità con le linee guida di Matteo Salvini, - spiega la Lega - si fonda su tre asset strategici: sicurezza e decoro, presidio del territorio e cura urbana per restituire dignità ai residenti; Sviluppo e identità: grandi progetti infrastrutturali e turistici per valorizzare il potenziale unico di Santa Marinella e Santa Severa; Concretezza amministrativa: un approccio pragmatico per trasformare le criticità in opportunità reali». «La Lega - aggiungono i salviniani -si pone come motore propulsivo del centrodestra, confermando massima apertura al confronto con gli alleati ma restando ferma sulla qualità della propria proposta. Per il partito, la forza del programma e l’autorevolezza del profilo individuato rappresentano il valore aggiunto per vincere la sfida elettorale».

