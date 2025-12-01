S. MARINELLA - Prenderà possesso dell’incarico questa mattina alle 9,30 la commissaria Desideria Toscano nominata dal prefetto per guidare la città di Santa Marinella fino a maggio 2026 quando si andà a nuove elezioni , dopo la sfiducia del sindaco Pietro Tidei. Il passaggio di consegne avverrà in municipio. La commissaria, proveniente dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, incontrerà i vari responsabili degli uffici comunali per indirizzare l’azione amministrativa, forte della sua lunga esperienza negli enti territoriali.

La segretaria del Partito democratico cittadino Lucia Gaglione ha parlato di un «momento triste per tutta la città perché l’atto con cui è stata fatta cadere la giunta rappresenta un duro colpo al lavoro svolto finora e alla stabilità amministrativa». Il Pd parla di una fase di precarietà conseguente alla sfiducia da parte di 9 consiglieri. «Una scelta che mette a rischio quanto costruito e programmato per il futuro - dice Gaglione - La caduta dell’amministrazione comunale è un fatto sconcertante, non solo perché arresta di colpo la straordinaria azione di risanamento economico intrapresa in questi anni dal sindaco Tidei, ma perché, ancora una volta, dimostra come la politica ceda il passo a logiche che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini. In questi anni l’amministrazione ha portato avanti progetti importanti e ottenuto risultati significativi per lo sviluppo del territorio. Interrompere questo percorso con una sfiducia formalizzata davanti a un notaio, frutto di calcoli politici, appare una decisione priva di responsabilità verso la città, soprattutto da parte di chi fino a ieri condivideva il cammino della maggioranza. Santa Marinella entra in una fase di precarietà, con l’imminente arrivo di un commissario che potrà occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione, rallentando o bloccando iniziative già avviate e necessarie. Il Pd ringrazia il sindaco Pietro Tidei per il lavoro svolto, per l’impegno costante e per la determinazione con cui ha portato avanti il progetto di crescita e risanamento della città. Un ringraziamento sincero anche al vice sindaco Andrea Amanati e alla consigliera Paola Fratarcangeli, il cui contributo è stato fondamentale per raggiungere importanti risultati. Il Partito democratico ribadisce la propria vicinanza a chi in questa maggioranza ha operato con serietà e visione per il bene della città, e il dispiacere per una scelta che non tiene conto del bene collettivo». Sulla vicenda di S. Marinella è intervenuto anche il Pd di Civitavecchia: «Lo scioglimento anticipato dell’amministrazione di S. Marinella è un fatto grave, che non può essere liquidato come un semplice passaggio politico. La decisione di interrompere il mandato del sindaco Tidei infatti non è avvenuta alla luce del sole, affrontando un dibattito serio in consiglio comunale, come i cittadini avrebbero meritato, ma è avvenuta nelle stanze di un notaio. Questa scelta – afferma Patrizio Pacifico – arriva inoltre in una fase estremamente delicata: i progetti del Pnrr sono nel pieno della loro attuazione. In questo contesto, l’insediamento di un commissario rischia di rallentare percorsi già complessi, mettendo dunque a repentaglio opportunità decisive per la comunità. È difficile non rilevare come l'opposizione e non solo, abbiano privilegiato logiche di convenienza politica invece dell’interesse collettivo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA