SANTA MARINELLA – “L’edificio che ospita le classi elementari del plesso Centro trasferitosi in Via Cicerone, è clamorosamente sprovvisto di un telefono”.

A dirlo è il direttivo del Centro Studi Aurhelio che evidenzia le difficoltà che stanno incontrando le istituzioni scolastiche.

“E’ da più di due settimane che i rappresentanti dei genitori chiedono l’installazione di un telefono di riferimento per la scuola, ex istituto delle Benedettine, che ospita alcune classi del plesso Centro di Santa Marinella – dice il Centro Studi - è sorprendente come, nella gestione delle transizioni, come già accaduto per altre opere, chi è responsabile del processo non pensi a quali siano le necessità quotidiane di chi deve operare in loco e dell’utenza. Come già accaduto per il caos navetta, ora siamo nella stessa situazione per un telefono. E' possibile che non se ne comprenda l'importanza e si adotti una soluzione seppur temporanea per una esigenza che, in caso di emergenze, potrebbe risultare decisiva? Nonostante le reiterate rimostranze delle rappresentanti dei genitori, non si intravede alcuna soluzione. Fino ad ora, ci si è arrangiati con la buona disponibilità del personale docente e non docente, ma adesso occorre mettere il punto. Sarà così difficile, nella fase di mezzo, disporre almeno di un numero transitorio anche se di un telefono cellulare? Le necessità sono molteplici, si dia seguito immediatamente alla soluzione indicata o se necessario qualcuno porti un cellulare usato, magari alla Sim potrebbe pensarci il Comune”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA