SANTA MARINELLA – Il Partito democratico accoglie con favore la nomina del sub-commissario per garantire la continuità dei cantieri Pnrr. «In una fase cruciale per il nostro Comune, caratterizzata da un periodo di commissariamento prima delle prossime elezioni amministrative di maggio, il Pd di Santa Marinella e Santa Severa – affermano i dem - accoglie con favore la decisione della commissaria Desideria Toscano di nominare un sub-commissario a supporto della gestione dei progetti Pnrr avviati. Tale scelta si rivela fondamentale per garantire la continuità e l'efficacia dei molteplici cantieri che interessano la nostra città. Come Partito democratico è nostro dovere assicurarci che tutte le iniziative già intraprese procedano speditamente, restituendo alla comunità strutture rinnovate e perfettamente funzionanti».

«Santa Marinella è il secondo Comune nel Lazio ad aver ottenuto i maggiori finanziamenti Pnrr, frutto di un lavoro di squadra tra uffici e amministrazione – sottolinea il Pd - un’opportunità straordinaria per trasformare la nostra città attraverso opere essenziali. La figura del sub-commissario rappresenterà un supporto prezioso per l'attuale direttore dei lavori, l'architetto Mencarelli, fino al termine del suo incarico, garantendo così il rispetto delle scadenze e la qualità dei lavori. La riconferma dell’architetto Mencarelli è stata una decisione strategica, volta a tutelare il lavoro svolto dalla precedente amministrazione e a scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti Pnrr. La politica deve essere sinonimo di responsabilità e ogni scelta deve sempre rispondere al bene collettivo, sopra ogni interesse personale o ideologico».

«Come Partito Democratico – aggiungono i dem - siamo stati rappresentati nei lavori pubblici dall’assessore Andrea Amanati e dalla consigliera Paola Fratarcangeli, impegnata nella valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico. Il nostro obiettivo non è solo realizzare opere pubbliche, ma di far si che le scelte vengano condivise, e i cittadini coinvolti. Abbiamo seguito attentamente ogni fase dei progetti che prevedono una scadenza fissata per giugno 2026, salvo proroghe. Con il nostro impegno, ci siamo occupati della sicurezza del territorio, siamo riusciti a ristrutturare scuole e impianti sportivi, alcuni dei quali sono già stati restituiti alla città come il palazzetto dello sport e le scuole Pirgus e Vignacce. A breve, la consegna della nuova scuola centro, chiuderà la fase di restyling dei plessi scolastici, offrendo a ragazze e ragazzi strutture accoglienti e moderne».

«Tra i nostri interventi, ci preme sottolineare il progetto del parco archeologico del Castrum Novum, che ha visto la scoperta di un teatro di 2.500 anni fa e di altri reperti che andranno ad arricchire i nostri musei civici presso il Castello di Santa Severa – aggiungono i dem - Al suo interno è stato realizzato un centro visite, comprendente un’area shop, servizi e area espositiva che deve essere ultimato rispettando le scadenze per non perdere i fondi ricevuti. Questa iniziativa si propone di diventare un importante risorsa per Santa Marinella e il comprensorio circostante e per questo va seguita con estrema cura. Seguiamo con attenzione le fasi finali del restyling della stazione centrale di Santa Marinella, che avrà un’immagine rinnovata e accogliente e diventerà il nostro primo biglietto da visita per chi arriva in città».

«La nostra priorità è guardare al futuro – conclude il Pd - Siamo consapevoli che la complessità della macchina amministrativa richiede una gestione condivisa delle scelte, sempre finalizzate a rispondere alle esigenze dei cittadini. È fondamentale che il bene collettivo prevalga su qualsiasi altro interesse. Il Partito Democratico ha dimostrato di avere la determinazione e la passione per portare avanti questi progetti, e speriamo che chi avrà l’onore di amministrare la nostra città possa mantenere vivo questo spirito di valorizzazione, ponendo particolare attenzione al restyling della “Passeggiata”, al patrimonio arboreo, alla sicurezza, agli impianti sportivi e alla valorizzazione del patrimonio storico archeologico. Ribadiamo il nostro impegno a sostenere tutti i progetti che auspichiamo possano vedere la loro conclusione in tempi utili, contribuendo così a un futuro migliore per la nostra comunità».

