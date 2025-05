SANTA MARINELLA – L’attivista animalista Enrico Rizzi ha inviato una lettera al sindaco Tidei, per sensibilizzarlo sulle condizioni in cui versa il fontanile della Quartaccia, che era un luogo dove una miriade di pesci rossi vivevano felicemente, grazie alla volontà di una ragazza che due anni fa è deceduta Manola Bernardini, questo il nome della volontaria, oltre a dare il cibo ai pesciolini, ogni qualvolta mancava l’acqua, chiamava la Protezione Civile per rimboccare le vasche. Dopo la sua scomparsa, il fontanile è praticamente abbandonato e molto probabilmente i pesci sono morti.

Dopo un video postato su facebook da Stefano Marino, l'animalista è prontamente intervenuto, sottolineando la grave situazione della fontana, “Una fontana che non eroga più acqua perché da oltre tre anni la conduttura è stata chiusa e non c’è ricambio d’acqua nelle vasche – dice Rizzi – ormai c’è solo acqua stagnante e i pesci rossi visibilmente sofferenti vivono nel degrado con erba e melma ovunque. “Un luogo che per anni è stato curato con amore da Manola Bernardini, cittadina esemplare, che meriterebbe oggi una targa in sua memoria, non questo abbandono. Chiediamo un intervento urgente per pulire, ripristinare e valorizzare uno spazio che potrebbe ancora essere bello, vivo e rispettato. Ma si possono far vivere gli animali in queste condizioni? Mi appello al sindaco, intervenga immediatamente anche per rispetto della povera ragazza deceduta”.

