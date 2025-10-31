S. MARINELLA - In occasione della ricorrenza del 2 novembre, il Comune ha fissato l’apertura del cimitero dalle 8 alle 18, mentre resterà chiuso il lunedì.

«Si avvicina il 2 novembre, la giornata dedicata a commemorare i cari scomparsi - afferma il sindaco Pietro Tidei - in vista di queste giornate di particolare significato, vogliamo rassicurare che le aree cimiteriali sono mantenute e conservate con la massima cura, confermando l’attenzione costante che durante tutto l’anno viene riservata al luogo sacro». «Il cimitero rappresenta un luogo della memoria collettiva, che merita cura e attenzione costante - sottolinea il delegato ai servizi cimiteriali Alessio Rosa - il cimitero comunale è sempre mantenuto in condizioni di pulizia e decoro grazie alla programmazione regolare degli interventi. E per questo ringrazio, a nome mio e dell’amministrazione comunale, il personale impegnato all’interno del cimitero. Aggiungo inoltre che in questa occasione, non si è reso necessario intervenire sugli orari di apertura, perché già da tempo abbiamo deciso di mantenere aperto in modo continuato per consentire un accesso più agevole a tuti i visitatori».

