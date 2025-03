SANTA MARINELLA – Non meno di 2000 persone, hanno partecipato ieri mattina, alla consueta sfilata di Carnevale degli studenti delle scuole cittadine, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla direzione didattica di Santa Marinella. Oltre 800 ragazzi, inseriti nei plessi scolastici cittadini, ad iniziare dalla scuola materna fino al liceo, passando per le elementari e le medie, hanno intrapreso un percorso che dal Parco Kennedy, ha portato i giovani nel piazzale dello Stadio Ivano Fronti. Una lunghissima fila di giovani multicolori, accompagnati dai propri genitori, hanno ravvivato una città che, grazie al sole cocente, ha consentito questo evento. Una giornata di pura gioia e creatività, grazie ad un fiume di bambini e ragazzi, mascherati con costumi fantasiosi e colorati, che ha attraversato la città, regalando sorrisi e allegria a un pubblico caloroso e partecipe.

L'evento, che ha visto protagonisti gli studenti di tutte le età, ha trasformato le strade in un palcoscenico a cielo aperto, dove la fantasia e la spensieratezza sono state le vere regine. I piccoli partecipanti, con la loro energia contagiosa, hanno sfilato sfoggiando travestimenti originali e divertenti, frutto dell'impegno e della creatività di insegnanti e genitori. Il sindaco Pietro Tidei ha espresso il suo vivo apprezzamento per l'entusiasmo e la partecipazione dei giovani, sottolineando l'importanza del Carnevale come momento di aggregazione e festa per l'intera comunità. “È meraviglioso vedere i nostri bambini e ragazzi così felici e coinvolti - ha dichiarato il sindaco - la loro gioia è il simbolo di una città che sa celebrare la bellezza e la spensieratezza. Tidei ha inoltre ringraziato gli insegnanti e i genitori per il loro prezioso contributo all'organizzazione della sfilata, evidenziando l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia per la crescita e il benessere dei giovani. Un grazie speciale è rivolto alle forze dell'ordine e ai volontari, che con il loro impegno hanno garantito la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione.

