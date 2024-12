SANTA MARINELLA - Un pranzo tranquillo in un ristorante del centro di Santa Marinella, che all’improvviso si trasforma in un incubo: urla, spintoni, botte e suono di sirene a fare da cornice a un quarto d’ora di follia in un caldo pomeriggio di fine agosto.

È accaduto ieri intorno alle 14, quando alcuni avventori di un ristorante in pieno centro hanno finito di mangiare, si sono alzati e si sono avvicinati alla cassa. Qualcosa probabilmente non quadra nel conto, tanto che è subito nata una discussione tra i clienti, un padre con figlio minorenne al seguito e i gestori dell’attività commerciale; ognuno rivendicava le proprie ragioni a voce alta, sotto gli occhi di molte persone presenti. All’improvviso gli animi si sono infiammati e la discussione ha preso tutta un’altra piega. Dalle parole ai fatti è stato un attimo e la lite tra gli avventori del ristorante e i gestori è continuata in piazza, alla presenza di numerosi passanti e di gente che stazionava nei pressi del locale. Botte da orbi nel corso della rissa alla quale avrebbero preso parte a vario titolo cinque persone. Immediatamente sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Civitavecchia e della stazione di Santa Marinella che a fatica hanno riportato la calma tra i litiganti, provvedendo ad identificare tutti i presenti. Giunte sul luogo della rissa anche due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare tre persone ferite al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Nel corso della scazzottata uno dei partecipanti avrebbe perso un dente, mentre una donna è stata colta da malore.

