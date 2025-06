SANTA MARINELLA – Nottata movimentata per i vigili del fuoco di Cerveteri che nella nottata sono intervenuti in via Oceano Pacifico, zona Prato del mare a Santa Marinella, per l’incendio di due autovetture, per cause in corso di accertamento.

Le macchine sono state completamente avvolte dalle fiamme.

I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno iniziato l’opera di spegnimento, evitando che le fiamme si propagassero nelle altre auto situate nelle immediate vicinanze.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA