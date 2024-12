SANTA MARINELLA - Buone notizie per gli assegnatari del secondo lotto degli alloggi popolari Ater di via Elcetina. La società elettrica Enel sta finalmente lavorando sulla cabina che permette la fornitura agli appartamenti già assegnati. Nei primi giorni di settembre le famiglie interessate potranno prendere possesso delle loro abitazioni.

L’amministrazione ha fatto il possibile per accelerare le operazioni, ma le lungaggini burocratiche hanno tardato l’intervento da parte della società elettrica, che sta ora ultimando le operazioni di allaccio e attivazione delle utenze dei singoli appartamenti”. “L’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio - ha sempre seguito le vicende dei cittadini assegnatari delle residenze Ater, offrendo loro la massima vicinanza e intercedendo con le aziende che realizzano il complesso residenziale per accelerare i tempi di consegna e mettere in sicurezza il cantiere di via Elcetina. Confidiamo che tutto proceda velocemente e che presto si dia seguito alle altre assegnazioni. Molte famiglie sono in graduatoria e attendono le assegnazioni dei prossimi lotti”. Soddisfatto il sindaco Pietro Tidei, che segue attentamente il procedere delle attivazioni domestiche che hanno portato a forti ritardi sulla consegna degli appartamenti. “Alle famiglie assegnatarie – afferma il sindaco - già qualche mese fa avevamo consegnato le chiavi e consentito di provvedere al trasloco del mobilio in attesa di poter finalmente entrare in possesso della tanto agognata residenza. Auspichiamo che presto, Ater, assegni i restanti lotti e i nostri cittadini possano finalmente trovare risposta alla emergente esigenza abitativa”.