SANTA MARINELLA - Questa settimana è stata contraddistinta da due significative riunioni sul tema della valorizzazione di due importanti infrastrutture della città di Santa Marinella: Torre Chiaruccia ed ex Cementificio "Giuseppe Cerrano".

In particolare, il 18 marzo nella sede del Segretariato regionale del Ministero dei Beni Culturali in Roma, una delegazione del Comune di S. Marinella composta dal sindaco Pietro Tidei, dal gen. (Ris.) Francesco Settanni, incaricato alla valorizzazione del patrimonio comunale e dal prof. Livio Spinelli, delegato al progetto "Città della Scienza" ha incontrato la direttrice della direzione regionale dell'Agenzia del Demanio e il segretario regionale del Mic, con i rispettivi collaboratori, nell'ambito delle attività volte a dare attuazione al protocollo di intesa sottoscritto nel novembre 2022 fra Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e Comune che prevede il trasferimento del sito di Torre Chiaruccia dallo Stato al patrimonio comunale. In particolare, è stato raggiunto un accordo sui passaggi amministrativi da compiere ed i reciproci atti formali da redigere, propedeutici ad assicurare il finanziamento del progetto stralcio a cui dovrà corrispondere il contestuale trasferimento del sito nel patrimonio comunale.

Il 20 marzo, inoltre, il sindaco, congiuntamente al vicesindaco Andrea Amanati, al gen. (Ris.) Francesco Settanni e al responsabile del settore Urbanistica, architetto Claudio Gentili, hanno incontrato presso la sede comunale i rappresentati della società immobiliare Marinella proprietaria del complesso dell'ex Cementificio ed i rappresentanti delle società Ghella e Zeis nella cui disponibilità ricade in quota parte la citata società immobiliare. Dopo la disamina delle complesse problematiche, non solo relative ai vincoli di carattere architettonico ed idrogeologico, che sino ad ora non hanno reso possibile procedere ad una valorizzazione della vasta infrastruttura industriale e confermato l'intendimento della proprietà di intraprendere un processo di trasformazione urbanistica del sito che, come proposto dall'amministrazione, potrebbe essere sviluppato in sistema con altre realtà infrastrutturali quali il vicino porticciolo turistico e l'"ex Fungo", è stata condivisa l'opportunità di condurre un lavoro sinergico fra società proprietarie e Comune, fissando una road map con scadenze temporali ed obiettivi da raggiungere. In tale quadro, è stata fissata per la fine di giugno/inizi luglio la prima scadenza entro cui le società in parola presenteranno all'amministrazione comunale una prima bozza di un aggiornato progetto su cui sviluppare le possibili ipotesi di valorizzazione».

