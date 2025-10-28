S. MARINELLA - Il Comune di Santa Marinella informa i cittadini che, in ottemperanza del contratto Comune-Gesam, dal prossimo venerdì verrà avviata la distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici e dei nuovi sacchetti semitrasparenti destinati al conferimento di imballaggi in plastica. «La consegna - spiegano dal Comune - avverrà nei giorni previsti per la raccolta della carta e del cartone ad opera degli operatori incaricati da Gesam, la ditta che si occupa del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale. Il materiale informativo e i sacchetti saranno consegnati agli utenti regolarmente iscritti ai ruoli Tari». Il Comune ricorda che «è vietato l’uso di buste che non consentano la visione del contenuto, come sacchi neri o altri colori opachi. E’ consentito usare buste acquistate appositamente o sacchetti della spesa dei supermercati, purché compostabili e semitrasparenti. Per ulteriori informazioni o dettagli ci si può rivolgere all’Ecosportello di Gesam, situato in piazza Civitavecchia». «Il corretto conferimento dei rifiuti - afferma il sindaco Pietro Tidei - è un dovere che va rispettato nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene e del decoro di tutta la città. Invitiamo perciò a rispettare il calendario di raccolta e tutte le indicazioni prescritte». Il consigliere con delega all’Ambiente, Alessio Magliani, aggiunge: «L’educazione al conferimento corretto dei rifiuti deve essere accompagnato anche ad un’educazione alla ridotta produzione di pattume, in particolare all’auso di imballaggi in plastica. Affidarsi alla sola raccolta differenziata non può bastare. Ci dobbiamo impegnare a ridurre a monte la quantità di rifiuti, scegliendo imballaggi e adottando partiche ecosostenibili».

