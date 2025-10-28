SANTA MARINELLA - Santa Marinella al Festival del Cinema di Roma. La città è stata infatti ospite di Cinemadamare, presso lo spazio di Roma Lazio Film Commission all'Auditorium Parco della Musica. Uno spazio dedicato interamente al progetto che ha visto arrivare a Santa Marinella, nello scorso mese di luglio, oltre sessanta filmaker provenienti da tutto il mondo, impegnati nella realizzazione di cortometraggi ambientati in città. A rappresentare l'amministrazione comunale, sono intervenuti l'assessore alla Cultura Gino Vinaccia e il consigliere con delega al Turismo Alessio Manuelli, accompagnati dalla direttrice della Biblioteca Cristina Perini e da alcuni collaboratori. «Ringraziamo Franco Rina, patron di Cinemadamare, per aver scelto Santa Marinella come testimonial del suo progetto, nell'ambito di questo importante evento internazionale. È stato gratificante constatare che il pubblico presente ha apprezzato i filmati girati nella nostra città - ha spiegato l'assessore Vinaccia - Oggi è stata anche l'occasione per prendere contatti per inserire Santa Marinella nel database delle location di Roma Lazio Film Commission. Sarà un ulteriore modo per valorizzare la città e creare anche opportunità di lavoro nel settore delle produzioni cinematografiche». Le clip girate a Santa Marinella sono state proiettate in sala, attraendo i favori del pubblico presente, che ha potuto ammirare i suoi scorci, i due Castelli, Castrum Novum, il lungomare, le ville liberty e la Biblioteca con affaccio sul mare. «L'evento di oggi dimostra che la scelta di portare Cinemadamare a Santa Marinella è stata vincente - ha affermato il consigliere Manuelli - I cortometraggi, girati a luglio, stanno facendo il giro del mondo, grazie ai giovani registi stranieri che hanno preso parte al progetto. Un progetto che vogliamo riproporre per la prossima stagione estiva, certi che far conoscere Santa Marinella con il film che la ritraggono in tutto il suo splendore, sia un'occasione per valorizzare il suo patrimonio paesaggistico, archeologico e culturale e attirare turismo non solo balneare». ©RIPRODUZIONE RISERVATA